Finn Bálor: "Simpatizzo per la Lazio grazie a Gascoigne". E sulla protesta...

Finn Bálor, alla vigilia del match con Sami Zayn al SummerSlam che sta andando in scena in questo weekend (visibile solo su Netflix), ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport parlando anche della sua passione per il calcio. Il wrestler irlandese è da sempre grande tifoso del Tottenham: "Crescendo stravedevo per Paul Gascoigne e Gary Lineker. Per la nuova stagione sono molto carico: abbiamo fatto ottimi acquisti e l'arrivo di Sandro Tonali è fantastico. Sono cautamente ottimista, anche se in passato questa squadra mi ha dato qualche delusione!".

Grazie a Gascoigne si è avvicinato anche al calcio italiano e alla Lazio: "L'amore per Gazza mi ha sempre fatto simpatizzare per la Lazio". Parlando dei biancocelesti, ha detto la sua sulla protesta dei tifosi: "Non conosco i dettagli della situazione della Lazio, ma posso parlare della mia esperienza nel wrestling durante il Covid nel 2020 e 2021. Esibirsi senza pubblico cambia tutto: noi ci nutriamo dell'energia e dell'adrenalina della folla. Quando questa manca, serve un dispendio energetico doppio per trovare la motivazione da soli. Per i calciatori immagino sia lo stesso: il ruggito dei tifosi ti spinge a dare di più. Senza pubblico devi scavare a fondo dentro te stesso, ma parliamo di professionisti addestrati ad affrontare ogni situazione".

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