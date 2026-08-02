Lazio, Pellegrini resta in panchina: il suo nome tra i cedibili

RASSEGNA STAMPA - Qualche seduta lontano dai campi poi una di lavoro atletico e col pallone a parte. Troppo poco per giocare contro l’Avellino per Luca Pellegrini, inserito sì in distinta ma rimasto in panchina per tutta la gara.

Come conferma l’edizione odierna del Messaggero, però, la situazione del terzino della Lazio non cambia. Per il club Pellegrini rientra ancora tra i giocatori in uscita, vista l’abbondanza nel reparto e non solo.

Pellegrini ha il contratto in scadenza tra un anno e la Lazio vorrebbe provare a incassare qualcosa prima di lasciarlo partire a zero. Soprattutto però il club sarebbe ben felice di poter risparmiare su un ingaggio al momento fuori portata nell’evidente ridimensionamento dei costi.