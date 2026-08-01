Lazio, Zaccagni cita la contestazione: le parole del capitano

01.08.2026 16:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Zaccagni cita la contestazione: le parole del capitano

Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club al termine della gara con l’Avellino. Il capitano della Lazio si è soffermato anche sulla situazione legata alla contestazione della tifoseria biancoceleste. Queste le sue parole: “Siamo abbastanza sereni, ci dobbiamo un po’ isolare da quanto sta succedendo fuori. La situazione non piace a nessuno purtroppo, ma va rispettata e dobbiamo dare il 100% ogni volta che scendiamo in campo”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.