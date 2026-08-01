Nesta a Formello, l’ex capitano non nasconde l’emozione di ritrovare la Lazio

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Non sarà mai un posto qualsiasi Formello per Alessandro Nesta. E non si nasconde l’attuale allenatore dell’Avellino, testimoniando tutta la sua emozione nel ritornare nel centro sportivo biancoceleste.

Al termine dell’amichevole giocata dalla sua squadra contro la Lazio, infatti, Alessandro Nesta è intervenuto ai microfoni dei canali del club biancoceleste e ha parlato delle sue emozioni.

Questo il suo pensiero: "Quando vengo qua sono sempre emozionato, ho vinto e sono cresciuto qui come uomo e calciatore, rimarrà sempre un posto speciale. Non c'erano tutti questi campi, complimenti”