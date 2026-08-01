Nesta a Formello, l’ex capitano non nasconde l’emozione di ritrovare la Lazio
01.08.2026 14:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Non sarà mai un posto qualsiasi Formello per Alessandro Nesta. E non si nasconde l’attuale allenatore dell’Avellino, testimoniando tutta la sua emozione nel ritornare nel centro sportivo biancoceleste.
Al termine dell’amichevole giocata dalla sua squadra contro la Lazio, infatti, Alessandro Nesta è intervenuto ai microfoni dei canali del club biancoceleste e ha parlato delle sue emozioni.
Questo il suo pensiero: "Quando vengo qua sono sempre emozionato, ho vinto e sono cresciuto qui come uomo e calciatore, rimarrà sempre un posto speciale. Non c'erano tutti questi campi, complimenti”
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.