Lazio, Gattuso ha fatto una richiesta precisa: la promessa della società

RASSEGNA STAMPA - C'è una richiesta su cui più di tutte Gennaro Gattuso preme per essere accontentato. Come riportato da Il Messaggero, il tecnico biancoceleste ha chiesto un attaccante sin dal primo incontro a Formello, ottenendo una risposta positiva da parte della società che gli ha promesso un nuovo centravanti nonostante tutti i problemi. Gattuso spinge sull'argomento, lo ha ribadito anche dopo l'amichevole con il Flaminia Civita Castellana.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.