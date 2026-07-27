Lazio - Avellino, dove vedere l'amichevole in tv e in streaming
27.07.2026 10:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Terza amichevole per la Lazio di Gattuso. Dopo le vittorie contro la Primavera (3-1) e la Flaminia Civita Castellana (6-0), ora i biancocelesti sfideranno l'Avellino del grande ex Nesta. La gara è in programma per sabato 1 agosto alle 11 nel Centro Sportivo di Formello e sarà trasmessa in diretta streaming su sslazio.it, sull'App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, DAZN e Sportitalia.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.