Lazio, Gattuso sul mercato: "Ci manca qualcosa, speriamo di..."

Il mercato è il tema principale di questo periodo, delicato in casa Lazio per le vicende interne e non solo. L'argomento è stato toccato anche da Gattuso al termine dell'amichevole contro il Flaminia Civita Castellana. Queste le considerazioni del tecnico ai canali ufficiali del club: "È una squadra che lavora bene e sta bene insieme, stiamo lavorando tanto. Sono contento e soddisfatto di quello che sto vedendo, ci manca qualcosina e lo sappiamo. Speriamo di riuscire a completare la rosa e di lavorare con tutti i giocatori a disposizione. Chapeau alla mentalità e alla volontà di questi ragazzi, mi piace allenarli”.

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