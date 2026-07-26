Lazio, Gattuso su Rovella: "Gli ho dato un buffetto e gli ho detto..."

La Lazio ha superato anche il secondo test di questa preparazione, battendo 6-0 il Flaminia Civita Castellana. Al termine dell'incontro per fare il punto sul lavoro della squadra è intervenuto, ai microfoni ufficiali del club, Gennaro Gattuso. Il tecnico si è soffermato anche su Rovella, autore del quinto gol dell'amichevole: "Gli ho dato un buffetto e gli ho detto un giocatore con le sue qualità come è possibile che è il primo gol che fa?! Se riusciamo fare bene le preventive e tenere bene il campo si può trovare in quelle posizioni e speriamo possa andare in gol anche lui".

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