Lazio, giornata di esordi: Pedraza e Doekhi cercano i primi minuti
26.07.2026 11:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Dopo aver saltato la prima amichevole contro la Primavera, nella giornata odierna a Formello potrebbe arrivare una doppia prima volta in casa Lazio.
Come sottolineato dall’edizione odierna del Messaggero, infatti, avranno spazio anche Pedraza e Doekhi, entrambi chiamati alla prima gara con la maglia della Lazio.
Il centrale olandese prenderà il posto di Marusic accanto a Provstgaard al centro della difesa, il terzino spagnolo si alternerà invece con Pellegrini sulla fascia sinistra vista l’indisponibilità di Tavares, alle prese con un’infiammazione al ginocchio.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.