Calciomercato Lazio | Tentativo per Espì, c’è l’offerta al Levante: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Tentativo in corso della Lazio per regalare a Gattuso una punta. Il club biancoceleste, infatti, ha provato un primo approccio con il Levante per Carlos Espì, presentando un’offerta al club spagnolo.

Lo riporta l’edizione odierna de la Repubblica, che spiega però come i limiti del mercato della Lazio abbiano costretto il club a recapitare al Levante una proposta abbastanza articolata e complessa per Espì. Nello specifico la Lazio avrebbe messo sul piatto 6 milioni per un prestito oneroso a cui aggiungere un diritto di riscatto da 15 milioni che potrebbe diventare obligo in caso di qualificazione in Europa.

Una possibilità che non dà certezze al Levante, che tra l’altro vorrebbe monetizzare di più durante questa estate dal cartellino di Espì, su cui pende una clausola rescissoria da 25 milioni e per il quale è già stata rifiutata una proposta da 15 milioni più 3 di bonus del Bologna. Il calciatore del Levante rimane comunque nel mirino del club biancoceleste, a maggior ragione perché il primo nome sulla lista, quello di Gimenez, rimane complicato anche ipotizzando di aspettare fine estate.