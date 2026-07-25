Lazio, Paglia: "Flaminio? Non ci credo. Il ciclo di Lotito è alla fine..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Guido Paglia ha fatto il punto sulla gestione della Lazio da parte del presidente Lotito, tra il progetto dello Stadio Flaminio e la quotazione al Nasdaq. Di seguito le sue parole.

“Nella Lazio non accade nulla, tutto fermo. Peggio di uno stagno. Il Flaminio? Non ci credo in alcun modo. Ci sarà sempre una Soprintendenza a bloccare tutto. Credo che nessuno autorizzerà uno stadio diverso da quello attuale. Se anche si superasse la Conferenza Servizi, ci sarebbe sempre un ricorso. Ricordo che quando ci provammo con Cragnotti, subito si mise in moto una cooperativa di magistrati che risiedeva ai Parioli. La Lazio quotata al Nasdaq? Ma credete veramente che l’ambasciatore Usa Fertitta si possa occupare della quotazione della Lazio. Aggiungo che poi ci sarebbe il problema investitori, ovvero la platea che dovrebbe credere a questo progetto”.

“La Lazio, considerate le difficoltà ad aumentare i ricavi, tra qualche anno potrebbe ricadere nell’ipotesi di obbligo di ricapitalizzazione prevista dal 2446 del Codice Civile? Io credo che il ciclo di Lotito alla Lazio sia finito. Penso che la scadenza alla guida della Lazio possa essere individuata nel luglio 2027. Ovvero, mi riferisco al termine dell’attuale stagione calcistica. Lotito pensa di essere un grande politico, ma io credo che quando ci sarà la decisione della sua ricandidatura alle Politiche, lo stesso suo partito gli dirà che se vuole ricandidarsi dovrà cedere la Lazio. Osservo dei movimenti e delle situazioni che mi fanno credere a questo epilogo. Ripeto, finché ci sarà Lotito, io che sono un elettore di centrodestra. non darò il mio voto. E come me sono in tanti, tanti, tanti”.