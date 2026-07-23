Lazio, Mattei: "Abbonamenti? Non credo ai 2000, per me sono massimo..."

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Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha detto la sua sulla questione abbonamenti e sulla gestione di Claudio Lotito.

ABBONAMENTI - "Lotito cerca soldi e dal momento in cui dal Qatar non possono arrivare subito si è irrigidito. Il problema di fondo resta: questa è una società alla ricerca di soldi. E in questo clima di sfida, continua a perderli. Lo scorso anno la Lazio fece un comunicato ufficiale per comunicare le tessere sottoscritte, quest’anno nessun comunicato; è stato detto in maniera fugace, senza specificare i numeri, attraverso i canali ufficiali del club. Per me al massimo le tessere sono 1300".

DOVE VUOLE ARRIVARE LOTITO? - "Io voglio sapere dove vuole arrivare il presidente Lotito visto che invece di migliorare la situazione la sta peggiorando con parole e atteggiamenti. Tra un paio d’anni, dopo le elezioni, la Reggina diventerà per lui come la Salernitana e la Lazio".