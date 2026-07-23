Calciomercato Lazio | Isaksen tra recupero e mercato: Gattuso riflette

23.07.2026 09:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Isaksen tra recupero e mercato: Gattuso riflette
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RASSEGNA STAMPA - Gustav Isaksen si prepara al rientro: tra una decina di giorni dovrebbe tornare ad allenarsi per raggiungere la preparazione atletica dei compagni, per poi essere pronto per la terza di campionato contro l'Udinese. 

Nel frattempo il nome del danese continua a circolare anche sul mercato. Come scrive il Corriere dello Sport, i sondaggi per il calciatore non mancano e la Lazio, come dimostrato in questa estate, non considera nessun elemento della rosa realmente incedibile davanti a offerte importanti.

Gattuso, però, preferisce rimandare qualsiasi valutazione. L'allenatore vuole vedere Isaksen all'opera prima di prendere una posizione definitiva: l'esterno possiede caratteristiche diverse rispetto agli altri compagni di reparto e il tecnico intende giudicarlo soltanto dopo averlo avuto a disposizione sul campo.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.