Calciomercato Lazio | Fiorentina, intreccio Piccoli-Lucca: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - In bilico il futuro di Roberto Piccoli alla Fiorentina. Valutazioni in corso da parte del club sul centravanti, soprattutto dopo l'ultima stagione fortemente negativa e al di sotto delle aspettative. Su di lui c'è l'interesse della Lazio, che su richiesta di Gattuso sta cercando una prima punta (in corsa anche i nomi di Kennedy e Pinamonti).

In caso di addio dell'ex Cagliari, il diesse viola Paratici andrebbe a cercare un altro calciatore nel reparto offensivo, senza considerare la situazione di Kean che è richiesto dal Como. Un nome per la Fiorentina è quello di Lorenzo Lucca del Napoli, come riportato da Tuttomercatoweb.com. Lo stesso ex attaccante di Nottingham Forest e Udinese era stato cercato pure dalla Lazio, soprattutto nel possibile affare Gila con gli azzurri (poi finito al Milan). Ora l'addio di Piccoli, magari verso la Lazio, potrebbe aprirgli le porte della Fiorentina, creando un vero e proprio intreccio di mercato in attacco.