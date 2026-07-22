Lazio, il numero degli abbonati dopo la prima fase: ecco il dato della società

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Attraverso la radio ufficiale del club, la Lazio ha annunciato il dato degli abbonamenti venduti fin qui dopo la prima fase di prelazione (dedicata al rinnovo sul proprio posto e su quelli rimasti liberi). "Superate le duemila tessere staccate", è il numero riportato dalla società. Dalle ore 16 di giovedì 23 luglio inizierà la vendita libera, che durerà fino alle 23:59 di giovedì 20 agosto. In quel periodo sarà possibile sottoscrivere un nuovo abbonamento sui posti rimasti disponibili allo Stadio Olimpico.