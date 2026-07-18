Lazio, scatto Dominguez: Gattuso si è mosso in prima persona

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio vuole fortemente Sergi Dominguez, è lui il prescelto per sostituire Mario Gila. Un profilo giovane da far crescere e su cui puntare per il presente e il futuro. Anche lo stesso Gennaro Gattuso sta spingendo personalmente per far arrivare il prima possibile il talento spagnolo nella Capitale.

Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, Gennaro Gattuso si sarebbe mosso in prima persona per far fare uno scatto alla Lazio per acquistare il calciatore. L'ex ct dell'Italia vuole sfruttare le sue conoscenze, ha chiamato Boban, il presidente della Dinamo Zagabria, per discutere della trattativa. Il nodo da sciogliere riguarda soprattutto la formula.

Durante la telefonata, Gattuso ha cercato di capire se ci fossero margini affinché il club croato accettasse l'offerta recapitata dal ds Fabiani durante il suo viaggio in Croazia. Un'offerta di 3.5 milioni di euro più altri 8.5 per il diritto di riscatto. La Dinamo Zagabria però vuole che venga inserito l'obbligo di riscatto. La Lazio ci pensa e cerca un compromesso: l'idea è quella di cedere all'obbligo, ma solo a determinate condizioni, con il riscatto che potrebbe scattare, ad esempio, solo in caso di qualificazione europea da parte dei biancocelesti.

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