Calciomercato Lazio | Duran lascia l'Al-Nassr: giocherà al Benfica
17.07.2026 19:00 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
John Duran al Benfica: è fatta. Come riportato da Fabrizio Romano, l'attaccante dell'Al-Nassr lascia il campionato saudita ed è pronto a ripartire da Lisbona grazie a un'operazione in prestito con diritto di riscatto. Decisiva la volontà del giocatore di essere allenato da Marco Silva. Il suo nome era stato accostato alla Lazio a inizio giugno: la trattativa sembrava già praticamente impossibile da subito. E infatti non si è concretizzata.