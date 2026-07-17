Calciomercato Lazio | Dominguez in stallo e intanto Comuzzo rischia di sfumare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - Ancora tutto in stallo per Sergi Dominguez, il centrale della Dinamo Zagabria prima scelta di Gattuso e nel mirino della Lazio. C’è distanza però tra i due club, con i croati che guardano anche con interesse al possibile inserimento del Venezia.

In tutto ciò, come conferma l’edizione odierna del Messaggero, rischia di allontanarsi anche il piano B Comuzzo. Il centrale della Fiorentina, infatti, è da tempo un’opzione alternativa in prestito, ma oltre alla Lazio si sarebbe fatto sotto anche il Sassuolo.

Trovano conferme le anticipazioni di Di Marzio che vi avevamo riportato: dopo la cessione di Muharemovic al Leeds il Sassuolo avrebbe messo gli occhi su Comuzzo e potrebbe diventare un ostacolo per la Lazio in cerca a sua volta di un nuovo difensore.