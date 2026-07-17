Calciomercato Lazio | Dominguez in stallo e intanto Comuzzo rischia di sfumare

17.07.2026 11:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Dominguez in stallo e intanto Comuzzo rischia di sfumare
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© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - Ancora tutto in stallo per Sergi Dominguez, il centrale della Dinamo Zagabria prima scelta di Gattuso e nel mirino della Lazio. C’è distanza però tra i due club, con i croati che guardano anche con interesse al possibile inserimento del Venezia.

In tutto ciò, come conferma l’edizione odierna del Messaggero, rischia di allontanarsi anche il piano B Comuzzo. Il centrale della Fiorentina, infatti, è da tempo un’opzione alternativa in prestito, ma oltre alla Lazio si sarebbe fatto sotto anche il Sassuolo.

Trovano conferme le anticipazioni di Di Marzio che vi avevamo riportato: dopo la cessione di Muharemovic al Leeds il Sassuolo avrebbe messo gli occhi su Comuzzo e potrebbe diventare un ostacolo per la Lazio in cerca a sua volta di un nuovo difensore.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.