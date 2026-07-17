Calciomercato Lazio | Artistico, il Frosinone attende: cosa manca per il trasferimento

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Frosinone prosegue a pieno ritmo la prima parte della preparazione estiva, la squadra di Alvini si sta allenando a Ferentino. Nel mentre, la società lavora sul mercato con l’obiettivo di portare qualche rinforzo per completare la rosa.

Tra i profili attenzionati, c’è quello di Gabriele Artistico. L’attaccante è di proprietà della Lazio e attualmente è in ritiro con la squadra di Gattuso. Il tecnico, al momento, ha gli uomini contati in quel reparto ma se la società dovesse chiudere una delle trattative in corso per rinforzare il reparto, l’ex Spezia - si legge sul Corriere dello Sport - potrebbe diventare rapidamente un nuovo giocatore dei ciociari.

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