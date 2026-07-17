Lazio, riecco Belahyane: la richiesta di Gattuso
17.07.2026 09:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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RASSEGNA STAMPA - Prosegue nel quartier generale di Formello la preparazione della Lazio in vista della prossima stagione.
Nel quarto giorno di allenamenti, come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, si è rivisto in campo anche Belahyane, tornato in gruppo dopo i fastidi alla caviglia che non gli avevano permesso di allenarsi nella giornata di mercoledì.
A lui Gattuso chiede intensità, così come a tutto il resto del gruppo. Per il classe 2004, praticamente sempre in ombra nella passata stagione, queste settimane serviranno a convincere il tecnico a puntare su di lui.
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