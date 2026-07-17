Calciomercato | Kennedy, c'è distanza tra i club: la Lazio prepara una nuova offerta

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha bisogno di un centravanti e il nome in cima alla lista dei vorrei è quello di Kennedy. Un’operazione non semplice dal punto di vista economico, il Fluminense - club che ne detiene il cartellino - lo valuta 12 milioni di euro. I biancocelesti vorrebbero portarlo a Formello con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Sul piano economico, si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero, c’è una distanza di circa 4 milioni di euro tra l’offerta dei capitolini, 8 milioni di euro, e la richiesta dei brasiliani. La trattativa prosegue e nelle prossime ore potrebbe esserci un rilancio. Le sensazioni, prosegue il quotidiano, sono positive considerando che oltre al giocatore anche la sua famiglia sarebbe lieta di trasferirsi nella Capitale.

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