Lazio, Gattuso fa gruppo e anticipa la grigliata: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Allenamenti intensi sotto il caldo intenso di Formello e voglia di fare gruppo. Questi gli ingredienti dei primi giorni di allenamento per la Lazio di Gattuso, impegnata nel centro sportivo di Formello per iniziare a preparare la stagione.

Campo, sì, ma anche voglia e necessità di far gruppo e compattare la rosa. Per questo, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, lo stesso Gattuso avrebbe deciso di anticipare la grigliata programmata in casa Lazio.

Nello specifico, invece che organizzarla alla fine della prima parte di ritiro e quindi il 26 luglio, Gattuso ha fissato la grigliata a Formello già per la giornata odierna. Subito Lazio intorno al fuoco e al tavolo, quindi, per compattarsi ulteriormente in vista del via della stagione.