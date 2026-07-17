Calciomercato Lazio | Dia in uscita: può tornare in Francia. Le ultime

RASSEGNA STAMPA - Kennedy allontana Dia? Sembra essere questo il piano della Lazio sul mercato, dopo l'interesse per l'attaccante brasiliano uscito nei giorni scorsi. C'è ancora distanza con la Fluminense, ma la società biancoceleste sarebbe intenzionata a portare a Roma il calciatore. Questo scenaro avvicinerebbe alla cessione uno degli elementi del reparto offensivo, ovvero proprio Boulaye Dia,

Come riportato da La Repubblica, il senegalese è sul mercato e su di lui ci sarebbe il Reims, club di Ligue 2. Per lui si tratterebbe di un ritorno nel club francese, dove ha giocato dal 2018 al 2021 prima di trasferirsi in Spagna, al Villarreal.