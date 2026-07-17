Calciomercato Lazio | Kennedy, c'è concorrenza: un altro club su di lui

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è interessata a Jhon Kennedy. È l'ultimo nome uscito per l'attacco biancoceleste, al momento in cima alla lista delle prorità nel reparto offensivo. L'accordo tra le parti non è ancora stato trovato: c'è distanza sia sulla cifra e che sulla formula del possibile trasferimento. Questo stallo permette l'inserimento di altri club: secondo quanto riportato dal portale inglese expressandstar.com, infatti, sul centravanti brasiliano sarebbe piombato anche il Wolverhampton, retrocesso in Championship (Serie B inglese) dopo l'ultima stagione. Rischio nuova beffa per i biancocelesti, che hanno già perso il duello di mercato con Asp Jensen del Bayern Monaco, finito al Deportivo La Coruña.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03