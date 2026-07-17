Calciomercato Lazio | Kennedy, c'è concorrenza: un altro club su di lui
17.07.2026 12:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è interessata a Jhon Kennedy. È l'ultimo nome uscito per l'attacco biancoceleste, al momento in cima alla lista delle prorità nel reparto offensivo. L'accordo tra le parti non è ancora stato trovato: c'è distanza sia sulla cifra e che sulla formula del possibile trasferimento. Questo stallo permette l'inserimento di altri club: secondo quanto riportato dal portale inglese expressandstar.com, infatti, sul centravanti brasiliano sarebbe piombato anche il Wolverhampton, retrocesso in Championship (Serie B inglese) dopo l'ultima stagione. Rischio nuova beffa per i biancocelesti, che hanno già perso il duello di mercato con Asp Jensen del Bayern Monaco, finito al Deportivo La Coruña.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.