Lazio, ancora assente Rovella: ecco il motivo e le condizioni

Secondo giorno di fila lontano dal campo per Nicolò Rovella. Il centrocampista della Lazio non si è allenato con i compagni nella giornata di ieri e non è in gruppo neanche nella giornata odierna.

Secondo quanto riferito dai canali della società, però, dietro l’assenza di Rovella non ci sarebbe nulla di preoccupante ma un semplice stato influenzale.

Lecito quindi aspettarsi presto un ritorno agli ordini di Gattuso per Rovella, che vista anche l’assenza momentanea di Cataldi dovrà essere importante protagonista nelle prime uscite stagionali.