Lazio, ancora assente Rovella: ecco il motivo e le condizioni
17.07.2026 10:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Secondo giorno di fila lontano dal campo per Nicolò Rovella. Il centrocampista della Lazio non si è allenato con i compagni nella giornata di ieri e non è in gruppo neanche nella giornata odierna.
Secondo quanto riferito dai canali della società, però, dietro l’assenza di Rovella non ci sarebbe nulla di preoccupante ma un semplice stato influenzale.
Lecito quindi aspettarsi presto un ritorno agli ordini di Gattuso per Rovella, che vista anche l’assenza momentanea di Cataldi dovrà essere importante protagonista nelle prime uscite stagionali.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.