Lazio, Durante racconta Kennedy: "Mai stato titolare, è una scommessa..."

Jhon Kennedy è un obiettivo della Lazio per l'attacco. Di lui ne ha parlato l'agente FIFA Sabatino Durante, intervenuto ai microfoni di Radiosei. Di seguito le sue parole: “In Brasile c’è un signore che di scout ci capisce: Carlo Ancelotti. In Brasile di centravanti veri non ce ne sono. Penso a uno come Rayan, che si è adattato a fare l’sterno per aiutare Danilo. L’ex juventino ha giocato al posto di Wesley, infortunatosi a pochi giorni dalla manifestazione. Centravanti importanti non ce ne sono, Ancelotti ha adattato Cunha, centravanti di manovra. In Brasile devi andare sugli esterni. Kennedy assomiglia a Kaio Jorge, juventino poi dato in prestito al Frosinone”.

“Kennedy è più esplosivo di Kajo Jorge, ma è meno tecnico. E’ stato venduto al Pachuca, era incostante. Ora è tornato, il Fluminense non ci crede molto perché è tornato su Hulk, che ora ha 39 anni. Il procuratore è lo stesso di Kajo Jorge. Diciamo che è una scommessa, ha qualità. Nel 2023 il tecnico Diniz, laureato in psicologia, ci ha lavorato Contro il Boca l’ha messo dentro, ha segnato e hanno vinto la Libertadores. In Italia sono arrivati giocatori con più certezze di lui, mi auguro che faccia bene per il mio “fratellino”. Non è mai stato titolare, se lo è diventato Hulk qualcosa vorrà dire. Parliamo di un giocatore che non ha mai fatto 35 partite di seguito di livello, non ha continuità”.