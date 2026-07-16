Mandas si è (ri)preso la Lazio: il messaggio è chiaro - FOTO

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Christos Mandas è pronto a riprendere la sua avventura alla Lazio da dove l'aveva lasciata. O almeno a riprenderla da prima dell'avvento di Sarri. Il tecnico toscano, oggi all'Atalanta, quando è tornato sulla panchina biancoceleste gli ha preferito Ivan Provedel, una scena tecnica che ha messo il portiere greco ai margini del progetto e costringendolo a cercare forutna altrove.

In Premier però non ha trovato quel che cercava. Conclusasi l'avventura al Bournemouth, Mandas è tornato a Roma e senza la concorrenza di Provedel (trasferitosi all'Inter) ora vuole tornare ad essere il n.1 della Lazio.

Il ritiro è iniziato, lo spirito è quello giusto. Nel suo ultimi post social, Mandas non dà un messaggio con parole esplicite, ma l'intenzione è ben precisa. Di seguito il post.