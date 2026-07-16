Ex Lazio | Un ritorno per Acerbi? L’ultima ipotesi per il suo futuro

16.07.2026 14:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Un ritorno per Acerbi? L’ultima ipotesi per il suo futuro
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A fine giugno Francesco Acerbi ha lasciato ufficialmente l’Inter e soprattutto la Serie A. Non è da escludere, però, che il centrale possa tornare nel campionato italiano. Come riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, l’ex Lazio sarebbe finito nel mirino del Sassuolo, che ora dovrà trovare un sostituto di Muharemovic (in partenza verso il Leeds in Inghilterra). Da qui è spuntata l’idea della società neroverde: per il calciatore sarebbe un ritorno dopo otto anni, quando aveva lasciato il club per sbarcare proprio a Formello con Simone Inzaghi.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.