Atalanta, Sarri su Raspadori: "Lo volevo allenare alla Lazio"

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Ecco Maurizio Sarri, che si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore dell'Atalanta. Nel parlare dei giocatori che ha a disposizione in rosa, il tecnico è tornato su Giacomo Raspadori, che a gennaio aveva chiesto alla Lazio sul mercato. Di seguito le sue parole.

"Stiamo provando Samardzic in una nuova posizione. Poi penso a Raspadori che è un giocatore che volevo allenare anche alla Lazio. Penso anche che l'Atalanta ha due centravanti importanti come Krstovic e Scamacca. Quando saremo al completo avremo una visione un po' più chiara".