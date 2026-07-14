Lazio, già online la seconda maglia? Il clamoroso spoiler - FOTO

Manca solo una maglia da presentare. E potrebbe essere già stata spoilerata. Dopo la prima celeste e la terza blu, annunciate dalla Lazio lo scorso 2 luglio, giorno della manifestazione in strada dei tifosi, la seconda sarebbe stata pubblicata online prima del previsto. Sul sito di ProDirect, infatti, si vede una nuova divisa bianca della Lazio, con scritto 'Mizuno Lazio away shirt 26/27'. Dovrebbe essere proprio quella l'ultima maglia che manca all'appello per la prossima stagione. E ora sarebbe online prima di essere annunciata ufficialmente. Di seguito la foto.