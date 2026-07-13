Calciomercato Lazio | Doekhi è sempre più vicino: tutti i dettagli
13.07.2026 11:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio si avvicina a Danilho Doekhi. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, è in chiusura l'accordo con il difensore centrale olandese, rimasto svincolato dopo l'esperienza all'Union Berlino. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli: già oggi il classe '98 potrebbe arrivare a Roma, aspettando poi il via libera per fare le visite mediche nei prossimi giorni.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.