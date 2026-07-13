Lazio, Cancellieri aspetta Gattuso: lo stop di Isaksen cambia i piani
RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Matteo Cancellieri resta tutto da scrivere. Se fino a pochi giorni fa la sua cessione sembrava ormai scontata, lo stop di Isaksen ha cambiato gli scenari. L'infortunio del danese, che salterà l'intera preparazione estiva, ha spinto la Lazio a rinviare ogni decisione, concedendo a Gattuso il tempo necessario per valutare l'esterno durante il ritiro di Formello.
Senza Isaksen, riporta il Corriere dello Sport, Cancellieri potrebbe infatti rappresentare un'alternativa preziosa sulle corsie offensive almeno nelle prime settimane della stagione.
Le richieste, però, non mancano: Torino e Fiorentina seguono con attenzione la situazione, mentre dall'estero restano vigili alcuni club inglesi e l'Olympiakos. La linea della Lazio, comunque, non cambia: davanti a un'offerta ritenuta adeguata, la cessione resta un'ipotesi concreta.