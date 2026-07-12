GOSSIP | Okoye, che colpo! Dalla Serie A... al flirt con la popstar mondiale
12.07.2026 12:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoGossipNews.it
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Maduka Okoye e Cardi B sono la nuova coppia del momento? Per ora si tratta soltanto di un’indiscrezione, ma le immagini dei due insieme a Parigi sono bastate per alimentare il gossip internazionale. Il portiere dell’Udinese e la rapper americana sono stati immortalati durante la sfilata Haute Couture... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > OKOYE <
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.