GOSSIP | Okoye, che colpo! Dalla Serie A... al flirt con la popstar mondiale

Fonte: TuttoGossipNews.it

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Maduka Okoye e Cardi B sono la nuova coppia del momento? Per ora si tratta soltanto di un’indiscrezione, ma le immagini dei due insieme a Parigi sono bastate per alimentare il gossip internazionale. Il portiere dell’Udinese e la rapper americana sono stati immortalati durante la sfilata Haute Couture... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > OKOYE <