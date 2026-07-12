Calciomercato Roma, anche Garnacho in lista: pronta un'offerta 'monstre'

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Alejandro Garnacho è diventato molto più di una suggestione per la Roma. Il Chelsea lo ha messo sul mercato dopo una sola stagione a Londra e l'esterno argentino non ha ancora ripreso gli allenamenti con il gruppo. La Roma ha avviato i contatti e considera l'esterno argentino uno dei profili più interessanti per rinforzare l'attacco di Gasperini.

Il nodo resta la formula, riporta Repubblica. I giallorossi puntano a un prestito oneroso con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo a determinate condizioni. Il Chelsea preferisce una cessione a titolo definitivo e non apre, per ora, al prestito. Valutazione altissima: 50 milioni di euro. L'obiettivo più concreto, ad oggi, resta comunque Diego Moreira dello Strasburgo. Per il belga, vecchio pallino del ds D'Amico, la Roma è pronta a mettere sul tavolo 35 milioni di euro. La richiesta del club francese è di 50 milioni. L'agente Jorge Mendes è al lavoro.