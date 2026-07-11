Lazio, perdi tanto dalle cessioni: quanti gol e punti da recuperare

11.07.2026 12:00 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, perdi tanto dalle cessioni: quanti gol e punti da recuperare
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La Lazio continua a perdere pezzi importanti. Le cessioni degli ultimi mesi hanno significato tanto, tra gol siglati (e sventati) e punti ottenuti. Basta togliere dal computo soltanto i gol e gli assist dei calciatori che non fanno più parte della rosa (Pedro, Vecino, Maldini, Basic, Guendouzi, Castellanos, Romagnoli e Gila) per capire quanto sarebbe cambiata la classifica della Lazio.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nella stagione 2025/26 i biancocelesti avrebbero perso 13 punti, precipitando dal nono al sedicesimo posto con 41 punti. Ancora più marcato l'effetto nella stagione 2024/25 con Baroni in panchina: 27 punti in meno, dal settimo al tredicesimo posto con 38 punti.

Numeri che ridimensionano parecchie valutazioni e che sono tutt'altro che un dettaglio. Vale la pena ricordare, inoltre, che Gattuso ha il rinnovo automatico del contratto per un'altra stagione in caso di dodicesimo posto.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.