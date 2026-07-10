UFFICIALE - Materazzi lascia la Lazio: è un nuovo giocatore del Torino
10.07.2026 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Attracerso un comunicato ufficiale, il Torino ha annunciato l'arrivo di Gianfilippo Materazzi, figlio di Matteo e nipote di Marco Materazzi. Il classe 2009 arriva dalle giovanili della Lazio. Di seguito il comunicato della società granata: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Gianfilippo Materazzi. L’attaccante esterno classe 2009 si lega alla società granata fino al 30 giugno 2029".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.