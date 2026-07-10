Calciomercato Lazio | Dominguez, bisogna chiudere in fretta: la situazione

"Non ci sono novità, stiamo lavorando" ha detto in esclusiva ai nostri microfoni il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, in merito alla trattativa per Sergi Dominguez. Partito ieri alla volta della Croazia, il dirigente biancoceleste è tornato a Roma dopo aver fatto dei passi avanti, ma senza aver chiuso ancora l'operazione. Le prossime ore saranno fondamentali per cercare di arrivare a un accordo ed evitare l'inserimento di altri club.

CONCORRENZA - Il profilo di Dominguez, come confermano anche dalla Croazia, non è gradito solo alla Lazio. Il classe 2005 spagnolo ha attirato l'attenzione del Tottenham, che nel frattempo ha ceduto Dragusin alla Fiorentina, e di alcuni club sauditi che per il momento restano a guardare, ma che se si perde troppo tempo potrebbero inserirsi mettendo sul piatto cifre irraggiungibili dalle parti di Formello.