Calciomercato Lazio | Stojkovic, un club di A si inserisce nella corsa: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Luka Stojkovic è un obiettivo della Lazio. Sfumato Asp, il club ha optato per un doppio affare con la Dinamo Zagabria che include anche Sergi Dominguez. Il croato però, ha una valutazione troppo alta per i biancocelesti e questo è un dettaglio che rende complicata l'operazione. Intanto, sul giocatore si è inserito - a sorpresa - un altro club di Serie A. Si tratta del Bologna che, riporta Luca Cilli di Sportitalia, avrebbe fatto un sondaggio. La situazione andrà monitorata per capire se e come evolverà nelle prossime ore.

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