Calciomercato Lazio | Coppola torna al Paris FC: le cifre dell'operazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Niente Lazio per Diego Coppola. La società biancoceleste aveva pensato anche al difensore italiano per sopperire alle cessioni di Romagnoli e Gila. Ma non sarà lui il sostituto di uno dei due, visto che il diesse Fabiani ora sta puntando forte su Sergi Dominguez. E soprattutto perché il centrale del Brighton ha trovato l'accordo per tornare al Paris FC, dove ha giocato negli ultimi sei mesi. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, il club francese sborserà 18 milioni di euro più 2 di bonus agli inglesi per ritrovare Coppola già a partire da quest'estate. E coì sarà.