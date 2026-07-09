Lotito compra la Reggina: "Lavoriamo per costruire il futuro del club"

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo comunicato della Reggina. Attraverso una nota ufficiale, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha ufficializzato l'acquisto del club amaranto. Di seguito il testo.

"La nuova proprietà comunica di aver perfezionato l’acquisizione dell’intero pacchetto di quote della AS Reggina 1914 SSD A R.L. e di aver contestualmente completato tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione del club al prossimo campionato di Serie D.

Si apre oggi una nuova fase fondata su solidità e programmazione. Nei prossimi giorni la proprietà sarà a Reggio Calabria per avviare il lavoro operativo e presentare l’assetto tecnico e organizzativo della società.

La soddisfazione per il traguardo raggiunto si accompagna alla piena consapevolezza della responsabilità assunta nei confronti della città e del club amaranto. Da oggi si lavora con determinazione e spirito di servizio per costruire un futuro all’altezza delle ambizioni del club.

La proprietà intende ringraziare il Sindaco e tutte le Istituzioni cittadine e i professionisti che hanno instancabilmente lavorato in questa delicata fase".