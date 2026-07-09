Calciomercato Lazio, Cardone: "Giornata importante, Dominguez il preferito di Gattuso"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Giulio Cardone, nel consueto intervento ai microfoni di Radiosei, ha parlato di calciomercato e, soprattutto, della pista che porta a Dominguez. Il giornalista di Repubblica ha spiegato la situazione:

“Siamo di nuovo nell’ambito, come direbbe Fabiani, del mantra ‘i migliori affari sono quelli che non si fanno’: il Deportivo ha tanti soldi, quindi niente Asp per la Lazio; il giocatore andrà in Spagna.

La Lazio per il mercato deve lavorare sotto traccia perché con i vincoli che ha è costretta a prendere tempo e le altre squadre la superano. Per Dominguez la Lazio si è mossa abbastanza celermente ma anche in questo caso non ha la possibilità di chiudere, quindi nonostante il blitz in Croazia non è detto che la trattiva si chiuderà.

Dominguez è il preferito di Gattuso, rispetto a tutti gli altri nomi usciti in questo periodo. Per il tecnico quindi è importante, è il profilo per sostituire Gila. E oggi è una giornata importante perché la Lazio deve accontentare il suo allenatore”.