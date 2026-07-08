Calciomercato Lazio | Asp Jensen dice sì alla Spagna: la conferma di Romano
08.07.2026 14:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
CALCIOMERCATO LAZIO - Quello tra Asp Jensen e la Lazio è un matrimonio destinato a non essere celebrato. Dopo le notizie sull’inserimento del Deportivo La Coruña sul giocatore danese, arrivano conferme sull’accordo tra i due club e non solo.
Dopo l’accordo trovato tra gli spagnoli e il Bayern Monaco, infatti, sarebbe arrivato anche il via libera del calciatore a seguito del no dei bavaresi alla proposta recapitata dalla Lazio.
Lo riporta Fabrizio Romano, che spiega: “Il Deportivo La Coruña ha raggiunto un accordo per ingaggiare Jonathan Asp Jensen dal Bayern Monaco. L’offerta ufficiale è stata accettata dal Bayern Monaco e dal giocatore stesso, dopo che la proposta della Lazio è stata rifiutata dal club. Un colpo enorme per il Depor”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.