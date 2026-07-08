Calciomercato Lazio | Il Monza ci prova per Lazzari: le ultime
08.07.2026 10:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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RASSEGNA STAMPA: Ormai il mantra è chiaro: prima vendere, poi comprare. Si sono ormai definite, ma non ancora ufficializzate, le cessioni di Romagnoli, Provedel e Gila, ma è probabile che le cessioni della Lazio non finiscano qui.
Come fa sapere La Repubblica, infatti, Manuel Lazzari è finito nel mirino del Monza. L'esterno biancoceleste è tra i giocatori che potrebbero lasciare Formello in questa sessione di mercato, con la Lazio pronta ad ascoltare eventuali offerte nell'ambito della strategia di cessioni che dovrà finanziare i prossimi acquisti.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.