Mattei: “Mi aspetto un’altra provocazione ai tifosi della Lazio. Quest’anno…”
07.07.2026 16:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Consueto appuntamento ai microfoni di Radiosei per Stefano Mattei. Queste le sue parole sul momento della Lazio: “Siamo in attesa della seconda provocazione nel giro di pochi giorni”.
“La prima c’è stata il giorno della manifestazione, quando la Lazio ha presentato le maglie; ora la presentazione di Gattuso potrebbe esserci sabato: non sarà per caso perché, proprio sabato, ci saranno gli Stati Generali al Teatro Marconi e quindi si vorrà dare meno risalto all’iniziativa?”.
“Come al solito, la comunicazione della Lazio andrà contro i tifosi. La Lazio finirà dal nono/decimo posto in giù. Quest’anno, oltre alla squadra, vanno valutate anche le condizioni ambientali”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.