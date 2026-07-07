Mondiali 2026 | La Spagna elimina Ronaldo, Messi sfida Salah: il programma
07.07.2026 14:15 di Simone Locusta
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Cristiano Ronaldo dice addio al sogno Mondiale. Un inserimento di Mikel Merino nel finale ha sbloccato la gara, fino a quel momento bloccata sullo 0-0, regalando così alla Spagna i quarti di finale. Nella notte, invece, il Belgio ha eliminato gli Stati Uniti con un roboante 1-4. A concludere questa fase, prima di accedere ai quarti di finale e completare gli accoppiamenti, saranno Argentina - Egitto e Svizzera - Colombia. Di seguito il programma.
ARGENTINA - EGITTO (Ore 18:00)
SVIZZERA - COLOMBIA (Ore 22:00)
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.