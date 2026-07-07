WOMEN | La stagione della Lazio inizia con la Serie A Women’s Cup: date e avversarie

È un’estate di cambiamenti per la Lazio Women, che dovrà aprire un nuovo ciclo ancora con Grassadonia in panchina ma con diverse nuovi calciatrici da inserire in rosa. Dopo il ritiro in programma nella seconda metà di luglio la squadra lavorerà per l’esordio ufficiale nella prossima stagione, in programma ancora nella Serie A Women’s Cup.

La Lazio Women è stata sorteggiata nel Girone A insieme a Inter, Napoli e Parma. La prima giornata andrà in scena tra 22 e 23 agosto e vedrà le biancocelesti impegnate contro il Napoli, quindi tra 29 e 30 agosto la sfida con il Parma e infine tra 5 e 6 settembre quella con l’Inter.

Le eventuali semifinali sono in programma tra 12 e 13 settembre, con la finale che si giocherà invece tra 19 e 20 settembre. La stessa data in cui la Lazio Women scoprirà chi tra Como 1907 e Brescia sarà la sua avversaria agli ottavi di Coppa Italia in programma tra 19 e 20 dicembre.