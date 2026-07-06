Lazio, in arrivo Bruno Galassi: lavorerà in ritiro a Formello con Gattuso
06.07.2026 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Dopo Pedraza, ecco Bruno Galassi. Sarà il secondo acquisto della Lazio dopo il terzino ingaggiato a parametro zero dal Villarreal. Il classe 2007 arriverà dal Real Madrid (costo zero più il 50% sulla futura rivendita) per fare la spola tra prima squadra e Primavera. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, lo spagnolo prenderà parte al ritiro di Formello sotto la guida di Rino Gattuso, salvo sorprese. Il nuovo tecnico biancoceleste lo studierà nel ruolo di centrocampista difensivo, come spesso ha fatto nel corso della sua giovane carriera.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.