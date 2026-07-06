Calciomercato Lazio | Gimenez, nuovo infortunio: si teme un lungo stop
06.07.2026 20:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nuovi problemi per Santiago Gimenez. Non c'è pace per il centravanti del Milan, che si è infortunato nell'ultima gara dei Mondiali 2026 giocata dal Messico contro l'Inghilterra. Secondo quanto riportato da Fox Sports, infatti, l'attaccante avrebbe rimediato una distorsione di secondo grado alla caviglia (escluse fratture). Per lui si teme uno stop di otto settimane, che lo farebbero rientrare a disposizione solo tra fine agosto e inizio settembre. Nel mese scorso il suo nome era stato accostato anche alla Lazio: era già un sogno di mercato in precedenza per il costo proibitivo, ora ancor di più viste le condizioni fisiche precarie.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.