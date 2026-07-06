Lazio, tuffo nel passato per Dia: è tornato a visitare una sua ex squadra

06.07.2026 21:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, tuffo nel passato per Dia: è tornato a visitare una sua ex squadra
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A pochi giorni dall'inizio del ritiro con la Lazio, Boulaye Dia si gode gli ultimi giorni di vacanza. Il centravanti biancoceleste è volato in Francia e per l'occasione ha visitato il centro sportivo dello Stade de Reims, squadra in cui ha militato dal 2018 al 2021 prima di trasferirsi in Spagna al Villarreal. Insieme a lui c'era anche Ewen Jaouen, un altro ex. Di seguito i post di bentornato del club francese.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.