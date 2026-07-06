Lazio, Canovi contro Lotito: "Deve dimettersi! Non lo sopportano più"
06.07.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'operatore di mercato Dario Canovi ha parlato della situazione attuale in casa Lazio e della contestazione dei tifosi contro il presidente Lotito, commentando proprio il futuro del patron. Di seguito le sue parole.
"Lotito dovrebbe fare soltanto una cosa: dimettersi. Un plebiscito contro di lui, le disdette degli abbonamenti tv... quanto basterebbe per dire addio. Un presidente con un po' di sensibilità dovrebbe vendere la società. I tifosi non lo sopportano più, prima era la curva e adesso è tutto l'ambiente: persino il Presidente della Regione Lazio".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.